В Подмосковье региональная доплата к пенсии будет передана в Социальный фонд России

С 1 января 2026 года Московская область передаст полномочия по осуществлению доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в Социальный фонд России, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В нашем регионе ежемесячно региональную социальную доплату получают более 268 тысяч пенсионеров. Передача полномочий позволит упростить процесс назначения данной меры поддержки», — уточнил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Региональная социальная доплата к пенсии позволяет увеличить доход неработающих, малообеспеченных пенсионеров до величины прожиточного минимума — в этом году 16 600 рублей.

Она предоставляется без подачи заявления, на основании сведений о размере пенсии, получаемой из социального фонда России.

В ведомстве отметили, что теперь региональная социальная доплата к пенсии будет осуществляться в соответствии с федеральным порядком.

Полномочия по выплате других доплат к пенсии, по-прежнему, будет осуществлять министерство социального развития Московской области, а именно: неработающим пенсионерам старше 65 лет и являющимся одиноко проживающими предусмотрена ежемесячная доплата в размере 1 000 рублей. Также в регионе назначается доплата до 20 000 рублей неработающим пенсионерам старше 65 лет, проживающим в Подмосковье более 10 лет. Она предоставляется проактивно тем, кто живет один, в то время как тем, кто проживает с другими неработающими пенсионерами, необходимо подать заявление.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.