В Подмосковье ребенка-инвалида обеспечили медизделием после вмешательства прокуратуры

Солнечногорская городская прокуратура провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида, обратившейся в ходе личного приема к первому заместителю прокурора области Андрею Ганцеву, по вопросу нарушения законодательства о социальной поддержке. Установлено, что ее несовершеннолетнему сыну-инвалиду с диагнозом «сахарный диабет» своевременно не была произведена замена инсулиновой помпы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В этой связи городская прокуратура внесла главному врачу медицинского учреждения представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Принятыми мерами прокурорского реагирования ребенок обеспечен необходимым медицинским изделием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.