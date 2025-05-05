В Подмосковье разводят кур единственного отечественного мясного кросса

В 2023 году в Сергиевом Посаде был реализован проект по строительству селекционно-генетического центра по разведению единственного российского кросса мясных кур. Его главная цель — создание отечественного конкурентоспособного кросса, сокращение и полное замещение импорта племенного материала в мясном птицеводстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Для развития отрасли крайне важно иметь собственный селекционно-генетический материал. Куры высокопродуктивного российского кросса «Смена 9» отличаются хорошей энергией роста — могут достигать более 2 кг живого веса за 35 дней, имеют прочную иммунную систему, высокие мясные качества и не уступают импортным аналогам. Для развития отечественной селекции продолжим работу по совершенствованию этого кросса. Первые результаты уже есть — в прошлом году было реализовано около 543 тыс. голов суточного молодняка родительских линий», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Селекционно-генетический центр включает в себя 8 птичников для выращивания молодняка исходных линий, 12 птичников для содержания взрослого поголовья птицы, инкубатор мощностью закладки 26 млн яиц в год, 2 птичника для содержания птицы прародительских линий. Маточное поголовье кур на начало года насчитывало 35,3 тыс. голов.

Новый селекционно-генетический центр функционирует на базе СГЦ «Смена» — филиала ФНЦ «ВНИТИП», основным направлением деятельности которого с 1975 года является племенное птицеводство — селекция птицы мясного направления, производство племенных яиц и суточных цыплят, реализация племенного материала репродукторным хозяйствам.

Специалисты предприятия совместно с учеными ФНЦ «ВНИТИП» создали такие отечественные кроссы мясных кур, как «Бройлер-6» в 1982 году, «Смена» в 1988 году, «Смена 2» в 1998 году, «Смена 4», «Смена 7» в 2006 году, «Смена 8» в 2011 году, и в 2020 году был получен патент на кросс «Смена 9».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.