В Подмосковье развивают поддержку кризисных семей с помощью супервизии

24 июля на заседании подмосковной службы «Дети в семье» утвердили положение о профессиональной супервизии для специалистов, работающих над предотвращением социального сиротства среди детей в регионе. Документ описывает цели и задачи этой поддержки, порядок ее организации, формы и функциональные обязанности супервизоров, а также их права и обязанности. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Профессиональные супервизии для специалистов проводят в рамках проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до 4 лет», который реализуется по инициативе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Московская область — один из 14 пилотных регионов России, где запущен этот проект. Четверо специалистов из нашего региона уже прошли обучение региональных супервизоров и в ближайшее время они начнут активно применять современные методики в своей работе», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Основная цель проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до 4 лет» — сократить число детей-сирот и детей без попечения родителей до 4 лет. Стратегическая задача — укрепить устойчивость российских семей с детьми дошкольного возраста, помогая им справляться с трудными жизненными ситуациями и предотвращая помещение детей в стационарные учреждения.

Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, куратор проекта «0-4» в Подмосковье, Светлана Кручинина сообщила, что работа над созданием супервизорской службы в регионе активно продолжается. Принятие соответствующего положения стало важным шагом в направлении поддержки семей и специалистов, занимающихся профилактикой семейного неблагополучия.

В Подмосковье сформировался значительный опыт проведения социальной и психологической супервизии для специалистов региона.

Анна Тихонова, заместитель директора ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы» и руководитель службы «Дети в семье», подчеркнула, что центр инноваций организует индивидуальные и групповые супервизорские сессии с 2023 года. За это время было проведено около 50 таких мероприятий. Опыт показывает, что супервизия — важный инструмент для специалистов. Она позволяет с разных сторон взглянуть на сложные случаи, и в итоге позволяет быстро находить решения для помощи семьям.

Программа подготовки супервизоров в регионах проектов «0 — 4» и «Вызов» запущена весной этого года уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка совместно с центром социальной супервизии «Действуем вместе». Подготовка квалифицированных супервизоров способствует повышению качества социальной помощи детям и родителям по всей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.

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