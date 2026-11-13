В Подмосковье разрешение опеки на сделки с имуществом ребенка выдают онлайн

Жители Московской области теперь могут полностью онлайн получить предварительное разрешение опеки на распоряжение имуществом ребенка, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства необходимо для продажи квартиры или другого имущества, в котором ребенку принадлежит доля. Обратиться за ним могут законные представители детей до 14 лет либо сами подростки от 14 лет с согласия законных представителей.

Услуга «Разрешение органа опеки, затрагивающее имущественные права несовершеннолетнего» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Семья» — «Опека и попечительство». Чтобы получить разрешение органа опеки, нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить форму и прикрепить документы. Результат поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

В электронную форму внедрили умные сервисы, которые помогают сэкономить время и избежать ошибок. Система проверит, есть ли ранее поданное заявление, по которому еще не принято решение, и при его обнаружении покажет уведомление.

Другой сервис автоматически заполнит сведения о детях или подопечных заявителя, если данные есть в его личном кабинете на госуслугах или в информационной системе министерства социального развития Московской области.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.