В Подмосковье «разморозили» 4,5 млрд рублей средств накопительной пенсии со СберНПФ

С 2024 года средства накопительной пенсии можно «разморозить», переведя их из системы обязательного пенсионного страхования в ПДС. После этого деньги становятся частью долгосрочных сбережений. Государственная страховая пенсия при этом остается: ее начисляют на основе баллов и стажа после достижения нужного возраста.

«Все больше россиян осознают выгоду ПДС, ведь программа позволяет не только сохранить вложенные средства, но и получать инвестиционный доход, а при необходимости — воспользоваться ими в особых жизненных ситуациях. Напомню, что перевести средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений получится лишь у тех, кто пока не обращался за выплатой этих денег. Если человек уже получает накопительную пенсию, перевести ее в ПДС не получится», — сказала исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.

Также известно, что в топ-5 регионов по количеству открытых ПДС-копилок в СберНПФ вошли Москва и Московская область (226 тыс. договоров), Краснодарский край (76 тыс.), Нижегородская область (73 тыс.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (72 тыс.), и Пермский край (67 тыс.).

«В Подмосковье за прошлый год 18 тысяч жителей перевели средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений через СберНПФ. При этом многие участники продолжают самостоятельно пополнять свои ПДС-счета. Все накопленные средства можно будет получить через 15 лет участия в программе — вне зависимости от суммы на счете и возраста. Или же по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — добавил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербарнка Вадим Лушин.

Чтобы стать участником программы долгосрочных сбережений, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Сделать это можно в отделении Сбера, приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ.