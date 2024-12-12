В Подмосковье разъяснили правила по выгулу собак для владельцев

Сегодня в приемной правительства первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков провел прием граждан. Были рассмотрены вопросы заявителей, касающихся разъяснения правил по выгулу собак для жителей и соседей, которые их не соблюдают, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Важно помнить, если в холке собака выше 25 сантиметров — перед выходом на прогулку необходимо надеть на животное намордник и поводок. Запрещается выгуливать питомца на детских площадках. Важно уделять внимание чистоте общественных пространств и комфорту окружающих — все продукты жизнедеятельности питомца должны быть убраны в специализированные пакеты и утилизированы в урны.

В Минсельхозпроде сообщили, что граждане могут записаться на прием по телефону: +7 (498) 602-31-13. Информацию о графике встреч и другие интересующие вопросы можно найти в соответствующем разделе на официальном сайте ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.