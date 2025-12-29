В Подмосковье разъяснили порядок зимней уборки дворовых территорий

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 14:30

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило жителям о правилах зимней уборки придомовых территорий, сообщает пресс-служба министерства.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разъяснило порядок зимней уборки дворов. В первую очередь очищают входные группы подъездов, чтобы обеспечить свободный доступ для жителей.

Особое внимание уделяют лестницам, спускам и подъемам как зонам повышенного риска. Затем убирают тротуары и пешеходные дорожки для безопасного перемещения.

Подъезды к контейнерным площадкам должны быть доступны для вывоза отходов. Внутридворовые проезды и парковки очищают для проезда и стоянки автомобилей. Детские и спортивные площадки требуют тщательной уборки.

За два часа до снегопада коммунальные службы обязаны обработать территории противогололедными материалами, чтобы снизить риск образования наледи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.