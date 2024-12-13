В Подмосковье растет популяция краснокнижного бурого медведя

День медведя ежегодно отмечается 13 декабря во многих регионах России. Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области и относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения. По результатам ежегодного мониторинга на территории Московской области численность бурого медведя составляет порядка 10-15 особей, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

За последнее время бурые медведи стали чаще встречаться в подмосковном лесу. Их встречают на западе и севере области — в национальном парке федерального значения «Завидово», который граничит с землями Волоколамского лесничества, и в заказниках Талдомского городского округа. В этих местах есть свои постоянно живущие особи и мигрирующие звери, последние заходят на территорию Подмосковья из Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Единичные заходы отмечены в Шатурском, Егорьевском и Клинском городских округах.

Медведь — опасный хищник, вес которого может достигать 300 килограммов. Если вы заметили зверя, тихо отойдите, чтобы он не заметил вас.

А о такой встрече обязательно следует сообщить в госохотнадзор, ведь любые сведения о появлении охраняемых видов или следов их жизнедеятельности очень важны для специалистов в сфере охраны природы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.