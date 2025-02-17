В Подмосковье растет популярность онлайн-сервисов для вывоза стройотходов

В Московской области растет востребованность онлайн-платформ для организации вывоза строительных отходов. Об этом свидетельствуют данные, полученные с нескольких платформ, запущенных ранее для удобства жителей региона, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Для физических лиц в Подмосковье действует три удобных сервиса для легального вывоза строительных отходов: мобильное приложение «Добродел», горячая линия «122#7» и портал стройотходы.рф.

С начала 2025 года через мобильное приложение «Добродел» было оформлено 43 заявки. Горячая линия «122#7» также демонстрирует рост числа обращений по вопросу легальной перевозки стройотходов. В 2025 году операторы приняли 115 звонков, а с помощью голосового помощника было сформировано 50 заявок от физических лиц. На онлайн-портал стройотходы.рф с начала текущего года поступила 61 заявка от жителей Московской области.

Перевозчики, предоставляющие услуги по вывозу отходов по заявкам, транспортируют строительные отходы на объекты приема (переработки).

«После переработки, бетон, пластик и древесина получают вторую жизнь. Так, например, в результате переработки: вторичный щебень используется для производства декоративного материала и бетонных блоков, а также применяется при заливке фундаментов и дренажей, обустройстве дорог; древесные отходы идут на производство ДСП и ДВП плит, топливных брикетов, арболитовых блоков; пластик перерабатывается в изделия для благоустройства территорий, такие как урны, лавочки, заборы, клумбы и столбы освещения. Все эти материалы имеют довольно обширное применение в различных сферах, что делает переработку строительных отходов важным шагом к устойчивому развитию», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Вида.

Вывоз производится на платной основе по согласованию с транспортной организацией.

Реестр легальных перевозчиков доступен на сайте стройотходы.рф, где жители могут выбрать подходящего перевозчика, который имеет действующую лицензию на транспортировку строительных отходов и является участником информационного взаимодействия ИС «Электронный талон».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.