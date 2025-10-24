В Подмосковье растет поголовье чаек хохотуний

В Подмосковье резко возросло количество больших белоголовых чаек как в периоды миграций, так и на зимовке. Такие выводы сделали орнитологи, обобщив многолетние данные исследований, проведенных в полевых условиях. Их результаты опубликованы в очередном номере «Русского орнитологического журнала». Авторы констатировали, что в числе растущей популяции отмечается все больше птиц довольно редкого вида — хохотуний. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Любой прирост видов фауны — хорошая новость. Тем более, если речь идет хохотунье, которая хоть и не является охраняемым видом, но внесена в Приложение 1 — «Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении. Тенденция прироста популяции свидетельствует о том, что экологическая ситуация в местах миграционных скоплений и зимовок благоприятная для птиц.

Хохотунья гнездится обычно колониями на открытых морских островах, естественных и искусственных водоемах, имеющих открытые плесы, использует лиманы и плавни, внутренние водоемы и болота разного типа. При обследовании мест ежегодного гнездования чаек подтверждено гнездование хохотуньи в двух местах на востоке Московской области: в Даниловском болоте (Павлово-Посадский округ) и в Губинских карьерах (Орехово-Зуевский округ).

Любопытная деталь: поскольку хохотуньи гнездятся там же, где и серебристые чайки, в полевых условиях различить два вида трудно, и присутствие хохотуний приходится определять по характерному долгому крику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.