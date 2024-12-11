Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:33

В Подмосковье рассмотрели использование экоэлементов благоустройства во дворах

Делегация министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области посетила подмосковный завод, специализирующийся на цифровизации экологических инициатив и 3D-печати продукции из вторичного пластика. Участникам рассказали о том, какую роль компания играет в развитии экономики замкнутого цикла, а также провели экскурсию по мастерской и продемонстрировали работу печатного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Представители министерства, в свою очередь, поделились особенностями и последними нововведениями отрасли обращения с отходами в регионе.

Ключевая цель мероприятия — использование опыта предприятия в программах благоустройства дворовых и пешеходных зон и для расширения инфраструктуры раздельного сбора полезных фракций на территории Московской области.

Особое внимание уделили вопросам установки фандоматов для накопления вторичных ресурсов, а также уличным решениям: малым архитектурным формам, предметам мебели, элементам декора и приборам освещения. Все изделия изготавливаются с 97% содержанием вторичной полимерной гранулы.

В завершении встречи участники обменялись контактной информацией для рассмотрения предложений о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.