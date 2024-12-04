В Подмосковье рассказали, сколько разлагаются поролоновые губки

Поролоновые губки разлагаются больше 200 лет. Кроме того, в числе минусов поролоновых губок — это скопление бактерий. Важно менять их не реже 1-го раза в неделю, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Обычная поролоновая губка не подлежит повторной переработке и разлагается несколько сотен лет.

Если исходить из экологичности, то заменить поролон можно губкой натурального происхождения, к примеру, из люфы. Долго прослужат щетки из растительного волокна.

Также специалисты отметили, если подходить к вопросу со стороны экономии бюджета и безопасности использования, лучше приобрести силиконовые щетки — их можно кипятить, они хорошо отмывают посуду и служат гораздо дольше поролоновых аналогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.