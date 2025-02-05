В Подмосковье рассказали, сколько будут стоить блины на «Масленицу-2025»

Масленица ­– один из любимых праздников в России, когда традиционно готовятся блины. Стоимость блинов напрямую зависит от цен на основные ингредиенты, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Цена за 1 кг муки в региональных торговых сетях составляет 34 рубля, десятка яиц категории С1 — 100 рублей, 1 литра молока жирностью 2,5-3,2% — 71 рубль и килограмма сахара — 66 рублей. Исходя из этих цен, примерная стоимость продуктовой корзины для приготовления блинов составит порядка 272 рублей.

Блины являются высококалорийной пищей, поэтому рекомендуется употреблять их в умеренных количествах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.