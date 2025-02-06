В Подмосковье рассказали, почему олени сбрасывают рога

Олени — одни из самых красивых и грациозных животных, их взгляд и элегантные движения завораживают и вызывают восхищение. Но есть одна уникальная особенность, которая многих удивляет: каждый сезон они сбрасывают свои рога. Эксперты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, почему это происходит, сообщает пресс-служба ведомства.

Рога у оленей растут в течение весны и лета, достигая максимального размера к осени. После периода размножения, которое обычно происходит в это время, уровень тестостерона снижается и это приводит к сбросу рогов для экономии энергии зимой. Кроме того, это помогает самцам оленей избежать конфликтов с друг с другом во время брачного сезона. После сброса начинается новый цикл роста.

На территории региона находится несколько мест, где можно увидеть оленей. Одни из них: экоферма «Северный олень» в деревне Анциферово Орехово-Зуевского округа, парк отдыха «Зооферма Шихово» в Дмитровском городском округе, этнопарк «Кочевник» в Сергиевом Посаде и другие. Там можно посетить экскурсии и узнать много нового о жизни оленей, изготовить на мастер — классах предметы быта и культуры народов севера, покататься на оленьих упряжках, покормить животных с рук.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.