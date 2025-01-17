В Подмосковье рассказали, почему не стоит устраивать «разгрузочные дни» питомцам

После новогодних праздников многие владельцы пушистых питомцев решили уменьшить порции еды не только себе, но и для своих любимцев. Однако специалисты Госветслужбы Московской области предупреждают, что такой подход вреден для здоровья животных, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Ветеринары отмечают, что кошек нужно кормить часто и маленькими порциями, потому что даже кратковременное голодание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Собаки, в свою очередь, имеют другие потребности. Взрослым четвероногим рекомендуется кормление 2 раза в день. При этом важно не оставлять несъеденную порцию пищи в доступе на длительное время. В редких случаях пропуск одного кормления не навредит питомцу, однако важно следить за общей нормой и режимом питания. Чтобы помочь животным избавиться от лишнего веса, специалисты советуют внести изменения в их рацион и образ жизни: менять корм на менее калорийный, корректировать порции и увеличивать физическую активность.

Как отмечают специалисты, на самом деле в праздничные дни достаточно следить за тем, чтобы животных не кормили со стола. Это не только плохая привычка, но и потенциально опасная для питомцев. Во-первых, еда, предназначенная для людей, часто содержит вредные или даже токсичные для животных ингредиенты, такие как шоколад, лук, чеснок и некоторые специи, которые могут вызвать тяжелые отравления у собак и кошек. Во-вторых, такое поведение может нарушить пищевые привычки животных, способствуя развитию зависимости от человеческой пищи, что, в свою очередь, может привести к проблемам с лишним весом и сопутствующими заболеваниями.

Если у питомца начались признаки ожирения, важно обратиться к ветеринарному врачу для получения комплексного подхода к снижению веса. Госветслужба Подмосковья предлагает услуги по выявлению проблем со здоровьем домашних животных. Найти ближайшую ветеринарную клинику можно, позвонив по телефону +7 (495) 668-01-25, который работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Кроме того, запись на прием доступна через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.