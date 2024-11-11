В Подмосковье рассказали, откуда появляются дырки в сыре

Многих с детства волнует вопрос: откуда в сыре дырки, особенно такие большие, как в сорте «Маасдам». В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что те самые «дырки» или «глазки» образуются в процессе созревания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в результате брожения заквасок из молока выделяется углекислый газ, образуя в плотной сырной массе пузыри. Они в свою очередь застывают, не поднимаясь на поверхность, в результате чего получаются пустоты.

Также на размер дыр влияют и другие факторы: плотность сырной массы, качество и количество используемого молока и тип прессовки сыра. По красивому рисунку с «Маасдамом» соревнуется сорт «Эмменталь» — сыр светло-желтого цвета с большими дырками, диаметр которых колеблется от 2 до 4 см и варьируется от размера вишни до размера ореха. Он обладает сладковатым вкусом с фруктовыми и ореховыми нотами.

На сегодняшний день Подмосковье уверенно держит первенство в стране по объемам производства сыра. Так, за последние 10 лет отмечен трехкратный рост производства сыра с 56 тысяч тонн до 154,5 тыс. тонн в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.