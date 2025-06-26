В Подмосковье рассказали об обновленных ветеринарных правилах борьбы с птичьем гриппом

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации утвердил новые поправки в действующие ветеринарные правила, направленные на борьбу с высокопатогенным гриппом птиц, которые начнут применять с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основное нововведение связано с терминологией и процедурой идентификации зараженных объектов. В новой редакции вводится понятие «инфицированный объект» — это место, где обнаружены вирус или факторы передачи вируса. Теперь такие объекты можно будет быстро признавать зараженными, что позволит немедленно принимать меры по устранению угрозы без необходимости признавать всю территорию очагом эпизоотии. Также обновленные правила предусматривают установление конкретных сроков снятия карантина после уничтожения последней мертвой птицы в охотничьих угодьях, где птица находилась в естественной среде. Это поможет скорректировать меры по контролю и снизить риски повторного распространения вируса.

Еще одним важным изменением является установление обязательного метода выявления возбудителя — в качестве основного метода теперь применяется ПЦР. Такой подход обеспечит более точное и быстрое обнаружение вируса, что значительно повысит эффективность профилактики и борьбы с заболеванием.

В ведомстве отметили, что внесенные изменения должны способствовать более оперативной и точной борьбе с высокопатогенным гриппом птиц, минимизировать эпидемиологические риски и обеспечить более четкое выполнение профилактических мер на территориях заражения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.