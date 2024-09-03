В Подмосковье рассказали об изменениях в Водном кодексе России с 1 сентября

1 сентября вступили в силу изменения в Водный кодекс Российской Федерации. Одно из важнейших изменений — упрощение порядка проведения работ, призванных защитить регионы от наводнений. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее, чтобы провести такие работы, связанные с расчисткой и спрямлением русел рек и углублением дна, органам региональной власти и местного самоуправления требовалось оформить разрешения на пользование водным объектом, что занимало определенное время.

Между тем, в ряде случаев требовались срочные меры для того, чтобы предотвратить подтопления больших территорий в паводковый период. Теперь, со вступлением в силу поправок в закон, главы муниципалитетов и субъектов РФ получают право принимать решение о проведении подобных работ без приобретения прав пользования водным объектом и до введения режима ЧС. Об актуальности нововведения говорит тот факт, что, по данным Минприроды России, на ликвидацию ущерба от паводков ежегодно тратится от 40 до 70 млрд рублей. При этом под постоянной угрозой наводнения проживают около 12 млн россиян в разных регионах страны.

Помимо этого, в Водный кодекс введена еще одна важная новация: органы местного самоуправления наделены полномочиями разрабатывать правила использования водных объектов для рекреационных целей. Эти правила должны содержать требования к определению водных объектов или их частей, предназначенных для использования в рекреационных целях, требования к определению зон отдыха и других территорий, включая пляжи, требования к срокам открытия и закрытия купального сезона, к определению зон купания, к охране водных объектов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.