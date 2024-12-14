В Подмосковье рассказали о работе коммунальных служб на 14 декабря

По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области обильный снегопад ожидается на территории городских округов: Ленинский, Домодедово, Балашиха, Химки, Мытищи, Волоколамский, Пушкинский, Бронницы, Щелково. Температура воздуха на территории Московской области варьируется от -5 до -2 градусов. Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 23 см, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В течение суток работу по уборке придомовых территорий и общественных пространств региона будут осуществлять порядка 1,5 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации.

Эффективность работы — 89%.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очень, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области осуществляет надзор за выполнением работ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.