В Подмосковье рассказали о преимуществах электронного вида доверенности

МЧД — это электронная доверенность на подписание документов или совершение юридически значимых действий в электронном виде, сформированная в формате XML.

Оформление МЧД осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так, в случае если представитель действует от имени юридического лица на основании доверенности и представляет в Росреестр заявление и необходимые документы, то МЧД подлежит обязательному нотариальному удостоверению и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) нотариуса и представителя.

Хранится МЧД в специальном хранилище «Единое блокчейн хранилище машиночитаемых доверенностей — распределенный реестр ФНС России».

С использованием МЧД возможно представление документов для осуществления учетно-регистрационных действий только в электронном виде.

«Одним из приоритетных направлений Управления является переход всех участников рынка недвижимости на электронное взаимодействие с Росреестром. Электронные доверенности повысят безопасность использования электронных подписей при сделках с недвижимостью, а также качество оказания государственных услуг Росреестра для формирования комфортной городской среды в интересах граждан и бизнеса на территории Московской области», — отметила начальник отдела организации и контроля Управления Ольга Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.