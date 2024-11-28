В Подмосковье рассказали о практиках плавного перехода ребенка из детсада в школу

В 2022 году был запущен региональный проект «Предшкола: стандарт детского сада» в дошкольных образовательных учреждениях. Проект направлен на создание плавного перехода дошкольников на следующую ступень образования — в школу. С 2023 года все образовательные организации Подмосковья, реализующие программы дошкольного образования, являются участниками проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В течение года проводились обучающие вебинары с практическими элементами, а также очные семинары, в которых приняли участие более 2 тыс. воспитателей.

27 ноября состоялся заключительный семинар «Лучшие практики реализации проекта «Предшкола». В рамках мероприятия обсуждались потребности и пожелания при разработке перечня предметно-развивающей среды на 2025 год, а также проводились мастер-классы по использованию развивающего оборудования.

Одни из наиболее успешных практик проекта «Предшкола» — «Создание портрета выпускника», «Индивидуальная траектория преемственности» и «Практическое знакомство с диагностическим материалом выпускника». Все они направлены на создание индивидуального подхода к каждому ребенку, развитие навыков коммуникации, самостоятельности и творческого мышления.

Региональный центр инновационных практик и технологий дошкольного образования Московской области «Предшкола» был создан на базе гимназии имени Е. М. Примакова в 2023 году при поддержке министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.