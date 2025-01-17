В Подмосковье рассказали о планах благоустройства на 2025 год

В министерстве благоустройства Московской области рассказали о планах, которые будут реализованы в 2025 году, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ежегодно на территории Московской области мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создаются пространства для прогулок и отдыха — от больших парков до уютных скверов с детскими площадками у дома. В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 147 объектов. Среди них: 17 парков, 12 лесопарков, 16 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, 13 набережных. Также на территории Московской области появятся 20 больших и 58 маленьких скверов, 7 зон отдыха в парках и 4 новые стелы „воинской доблести», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, например, в Одинцове благоустроят лесопарковую зону «Новая Трехгорка». Здесь проложат дорожнно-тропиночную сеть длиною в 7,5 км, установят спортивные площадки, зоны для мангала, детские игровые площадки и места для выгула собак. Также появятся павильоны для мастер-классов и проката спортивного инвентаря, кофе-поинты и пункты охраны.

А в Дубне преобразят бульвар Центральной улицы протяженностью 1,1 км. Здесь появятся пешеходные и велодорожки, зоны тихого и активного отдыха. Также планируется озеленение: высадят деревья, кустарники и цветники.

В Протвине откроют парк «Сказка». Планируется установить современную детскую площадку с игровым комплексом «Змей Горыныч». Площадка будет разделена на зоны для детей разных возрастов. Для младших детей создадут отдельную зону с лабиринтом и качалками. В парке также появятся зоны для отдыха со скамейками и теннисными столами, а сцена будет реконструирована для культурных мероприятий.

А в Хотькове Сергиево-Посадского округа благоустроят центральную площадь. Объект стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических помещениях.

Площадь, расположенная на пересечении улиц Михеенко, Майолик и Ленина, станет открытым пространством для встреч и отдыха с современными элементами досуга. В проекте предусмотрены новые городские символы, арт-объект и сменная выставка, а также открытие сухого фонтана. Уличная мебель создаст комфортные зоны для отдыха, а навигационные элементы помогут ориентироваться. Особенностью проекта станет использование элементов кудринской резьбы, что подчеркнет культурную идентичность города.

«На территории Московской области за 6 лет мы благоустроили 273 общественные территории. Это парки, скверы, площади, пешеходные зоны, набережные. 34 лесопарка, свыше 3,2 тыс. игровых площадок, почти 4 тыс. территории обрели новое освещение. Также появилось 85 зон для активного отдыха. Среди них: катки, скейт-парки, детские игровые зоны, карусели. Каждый новый парк, благоустроенная площадь или сквер — это места, которые объединяют людей, создают возможности для общения, отдыха и занятий спортом. Мы наблюдаем, как с каждым годом увеличивается количество посетителей наших общественных пространств. Наш регион продолжает входить в тройку лидеров по качеству городской среды» — рассказал Михаил Хайкин.

Работы по благоустройству общественных территорий проходят по программе «Формирование комфортной городской среды». В лесопарках благоустройство ведется по программе «Парки в лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.