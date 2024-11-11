В Подмосковье рассказали о новых ветеринарных правилах по борьбе с рожей свиней

С 1 марта 2025 года в России начнут действовать новые ветеринарные правила по борьбе с рожей свиней, утвержденные Минсельхозом приказом № 561. В документе содержатся требования к профилактике и диагностике заболевания, мероприятиям при подозрении на инфекцию и ограничениям, связанным с введением карантина, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Согласно новым правилам, ветеринары должны проводить вакцинацию свиней в хозяйствах всех форм собственности для профилактики рожи. Кроме того, в документе прописаны правила отбора проб и методы диагностики, а также установлено, что диагноз на рожу свиней считается установленным при выделении и идентификации возбудителя. В случае подтверждения диагноза, карантин вводится минимум на 14 дней. Новые ветеринарные правила предписывают также ограничения и другие мероприятия, которые необходимо провести в эпизоотическом очаге. Распространение рожи свиней среди поголовья может привести к серьезному экономическому ущербу, включая уменьшение объемов производства животноводческой продукции и потерю животных. Продукция, полученная от больных свиней, также может быть признана некачественной из-за нарушений кожного покрова e животных.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что новые ветеринарные правила станут важным инструментом для охраны здоровья животных и обеспечения безопасности продукции животноводства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.