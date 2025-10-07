В Подмосковье обновили требования для организаций и ИП в туристической сфере

Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Подмосковья, осуществляющих виды деятельности, входящие в отрасль «Туризм», информируют о необходимости отражения сведений о наличии условий для обслуживания инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальных сайтах организаций и в сервисах размещения объявлений.

Доступность средств размещения для туристов с ограниченными физическими возможностями является актуальной проблемой. Большой сегмент рынка туристских услуг, представленный людям, нуждающимися в доступной и инклюзивной среде, а также их друзьям и родственникам, в настоящее время исключен из сферы обслуживания большинства средств размещения для туристов по причине множества вариантов уровней доступности и отсутствия достаточной информации.

Наличие элементов доступности в гостиницах не только отвечает нуждам растущего сегмента рынка, поскольку средний возраст населения увеличивается, но и нуждам других потенциальных клиентов, например родителей с колясками, людей с травмами, туристов с тяжелым багажом.

Реализация государственной программы «Доступная среда» позволит создать благоприятную инфраструктуру для маломобильных групп населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.