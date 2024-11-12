В Подмосковье рассказали о новых ограничениях на производство товаров

С 1 сентября 2025 года в России будет запрещено производство и использование определенных видов товаров, отходы от которых не подлежат обработке и утилизации или их обработка и утилизация затруднительны, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В перечень включены бутылки из полиэтилентерефталата для пищевой промышленности всех цветов, упаковка из полиэтилентерефталата с нанесением на нее этикетки из поливинилхлорида (за исключением термоусадочной этикетки) и многослойные бутылки и полиэтилентерефталата.

Кроме того, с 2026 года этот перечень будет актуализироваться и расширяться. Производителям необходимо учитывать эти новые требования и принимать меры по пересмотру своего производства, чтобы соответствовать законодательству. Нарушение этого распоряжения будет наказуемо по закону.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что решение направлено на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и повышение эффективности обращения с отходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.