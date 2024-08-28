В Подмосковье рассказали о новых методах мошенничества с порталом госуслуг

Злоумышленники придумали новый способ получения данных для входа в «госуслуги». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

В новой схеме мошенничества человеку приходит электронное письмо, в котором говорится об успешном входе в личный кабинет на Едином портале госуслуг. В письме указано устройство и регион, из которого был совершен вход, а также уточняется, что «вход совершен из нетипичного места».

Далее потенциальную жертву просят сообщить о подозрительном входе по указанному номеру телефона. Во время звонка мошенники сообщают человеку о взломе его аккаунта и просят назвать код из СМС для восстановления доступа. Так преступники получают доступ к учетной записи на портале госуслуг и персональным данным жертвы.

Чтобы обезопасить себя и не оказаться в руках мошенников, никогда не сообщайте свои личные данные и коды из СМС-сообщений третьим лицам. Прерывайте все подозрительные звонки без выполнения требований собеседника.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.