В Подмосковье рассказали о новых мерах по борьбе с африканской чумой свиней

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации внесло корректировки в ветеринарные правила по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Согласно изменениям, кормление свиней пищевыми отходами и продукцией охоты от диких кабанов может рассматриваться как основание для подозрения на заражение болезнью. Раньше таким основанием считалось только поступление отходов или продукции из регионов, где есть случаи заболевания АЧС.

Также были скорректированы методы отбора контрольных образцов у свиней для предотвращения АЧС, а также введены ограничения в охотничьих угодьях после обнаружения инфекции. Важной деталью стало смягчение условий для пополнения стада закрытого хозяйства новыми особями после снятия карантина. Теперь специальная противоэпизоотическая комиссия региона может разрешить ввоз свиней не ранее чем через 5 месяцев после окончания карантина, вместо прежних 8 месяцев.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что изменения помогут улучшить меры предотвращения распространения африканской чумы свиней и обеспечить безопасность животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.