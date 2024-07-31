В Подмосковье рассказали о нововведениях для безопасности потребителей

В Подмосковье работает механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае их нахождения в незаконном обороте или истечения срока годности. Нововведение распространяется на четыре товарные группы: пиво, табачную, молочную продукцию, а также упакованную воду, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

С 1 ноября 2024 года блокировка продаж на кассах станет обязательной для антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды и духов.

Проверка товаров происходит в режиме «онлайн» через кассовое программное обеспечение, которое обращается к системе маркировки «Честный знак» по индивидуальному коду. Если продажа товара запрещена, продавец получит уведомление. В случае отсутствия связи с информационной системой маркировки, используется режим «офлайн» на основе локальной базы данных продавца.

Продажа маркированных товаров запрещена, если в системе отсутствует информация о маркировке, товар выведен из оборота, истек срок годности, товар запрещен к реализации по решению контрольных органов, цена ниже или выше максимальной, или код маркировки не соответствует характеристикам.

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что для подготовки к режиму проверок на кассах необходимо получить ключ доступа в системе маркировки, обновить кассовое программное обеспечение, провести обучение кассиров, настроить бизнес-процессы и осуществлять выборочные проверки через мобильное приложение.

Несоблюдение правил маркировки товаров влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 15.12.1 КоАП РФ. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч рублей, а юридические лица — на сумму до 300 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.