В Подмосковье рассказали о мерах по предотвращению распространения птичьего гриппа

Минсельхоз России разработал проект поправок в действующие ветеринарные правила по борьбе с высокопатогенным гриппом птиц (ВГП). Один из основных пунктов изменений — включение понятия инфицированного объекта и установление мероприятий, которые необходимо проводить в границах такого объекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По новому проекту, статус инфицированного объекта будет устанавливаться оперативно, что позволит быстрее принимать меры по предотвращению распространения возбудителя ВГП. Также предлагается установить временной промежуток в 21 день после уничтожения последнего трупа дикой птицы при снятии эпизоотического очага. Кроме того, метод ПЦР будет установлен как единственный для выявления возбудителя гриппа птиц в пробах продукции.

Изменения вступят в силу 1 марта 2025 года и будут применяться до 1 сентября 2027 года.

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