В Подмосковье рассказали, куда можно сдать старую резину

На территории Московской области сезон смены резины в самом разгаре. Однако необходимо помнить о правильной утилизации шин во избежание навалов и причинения вреда окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Оставлять покрышки на контейнерных площадках запрещено, за исключением тех, где присутствуют специализированные емкости.



Основные причины, почему шины на пунктах накопления отходов — это опасно:

Они относятся к 3–4 классам опасности отходов, после воздействия которых период восстановления экологической системы составляет от 3 до 10 лет;

Навалы шин могут стать местом для проживания грызунов и насекомых — переносчиков инфекционных заболеваний;

При вымывании из шин токсичных веществ под воздействием дождя и снега, происходит загрязнение почвы.

«Правильная утилизация шин — одна из важнейших мер в сохранении экологии региона. Сейчас мы видим большое количество обращений от жителей, которые фиксируют навалы шин на контейнерных площадках. Региональные операторы в соответствии с законодательством не вывозят резиновые шины на мусороперерабатывающие комплексы, так как для их переработки предусмотрен специальный порядок. За складирование покрышек в пунктах накопления ТКО предусмотрена административная ответственность», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Штраф за складирование шин в местах сбора ТКО до физических лиц составляет до 2 тысяч рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей.

Как правильно обращаться с отслужившими покрышками?

Принести на специально оборудованные контейнерные площадки;

Сдать их на специализированные площадки «Мегабак». До 18 ноября это можно сделать в рамках акции «Сдай шины на «Мегабак» и выиграть призы;

Сдать в пункты приема заводов по переработке шин: «Дмитровский завод РТИ», «Орис Пром» и «Петромакс».

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.