В Подмосковье рассказали, кто такие сельские старосты

Сельские старосты существовали еще в Российской империи в XIX веке. Представителей от народа избирали на три года, чтобы они следили за состоянием дорог, сбором взносов и порядком в общественных местах. С начала 2000-х в России начали возрождать институт сельских старост. А в Подмосковье старосты приобрели официальный статус в 2017 году, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Сельским старостой одного или нескольких населенных пунктов может стать местный житель, обладающий активным избирательным правом (в некоторых муниципалитетах – достигший 21-летнего возраста).

Старостой сельского населенного пункта не может быть лицо:

замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

имеющее непогашенную или неснятую судимость.

Участвовать в выборах старосты могут жители данного населенного пункта. Граждане, владеющие на этой территории недвижимостью, имеют право совещательного голоса. Кандидатов в старосты выдвигают на сходе граждан, в котором участвуют более половины или трети (в зависимости от муниципалитета) жителей населенного пункта. Число претендентов на должность старосты не ограничено, допускается самовыдвижение. Выборы проходят в виде открытого голосования. Если кандидат один, за него должны проголосовать свыше 50% участников схода. Затем, по представлению схода граждан, совет депутатов муниципалитета назначает сельского старосту. Срок его полномочий может варьироваться от двух до пяти лет (на усмотрение муниципальных властей).

Староста представляет интересы жителей одного или нескольких населенных пунктов. Полномочия сельского старосты регламентируются положением совета депутатов муниципалитета. Сельские старосты выполняют свои обязанности на общественных началах или оплачиваемой основе – на усмотрение совета депутатов муниципалитета.

По мнению губернатора региона Андрея Воробьева, издавна староста был самым уважаемым человеком на селе.

«И сегодня их мнение имеет вес, им доверяют люди. Ответственные, чуткие, они держат руку на пульсе, оперативно реагируют на сложные ситуации», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что правительство совместно с депутатским корпусом и главами территорий будет поддерживать институт сельских старост и укреплять местное самоуправление.