Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:40

В Подмосковье рассказали, как защитить лапы собак от реагентов

Химические вещества, которыми обрабатывают дороги, могут стать настоящей угрозой для нежных лапок четвероногих компаньонов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Эффективное действие технической соли начинается при температуре ниже 0 градусов. Ее нанесение осуществляется двумя методами: механизированным и ручным.

Соль не применяется в определенных местах, таких как парки и пешеходные мосты.

«Один из важнейших блоков работы зимой — недопущение образования наледи. В приоритете обеспечить комфортное передвижение жителей. В этом году регионом закуплено более 70 тыс. тонн технической соли. Она не оставляет грязных следов, легко растворяется со снегом и эффективна в своем использовании. За качеством обработки территорий следят инспекторы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Чтобы прогулки были безопасными и комфортными, нужно:

приобрести защитную обувь. Наиболее эффективное средство, способное уберечь нежную кожу лапок любимца — это обувь для собак. Она полностью исключит контакт лап животного с пешеходной поверхностью;

проводить регулярную гигиену. После каждой прогулки старайтесь мыть лапы теплой водой с мягким мылом, чтобы смыть остатки реагентов;

проверять лапы. Осматривайте подушечки на наличие повреждений, чтобы вовремя заметить проблемы;

применять специальные кремы. Используйте защитные кремы на основе силикона или пчелиного воска, которые создают барьер между кожей и агрессивными веществами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.