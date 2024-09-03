В Подмосковье рассказали, как торжественно получить паспорт в 14 лет

С начала года в МФЦ городского округа Балашиха выдано более 10 тыс. общегражданских паспортов, в том числе впервые гражданам по достижению 14 лет — 3079 паспортов. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В 14 лет заявление на получение паспорта подается лично. Подать заявление на оформление общегражданского паспорта ребенку необходимо в течение 90 дней после достижения 14 лет. Также молодые люди могут изъявить желание на получение паспорта в торжественной обстановке. Для этого достаточно во время подачи заявления на получение документа сообщить оператору МФЦ о своем желании участвовать в торжественной церемонии.

«Неизменно в подготовке торжественной процедуры принимают участие сотрудники МФЦ Балашихи. Удостоверяющий личность документ проходит довольно сложный путь от первичного заявления на получение до торжественного вручения владельцу и должен быть оформлен безукоризненно. Для участия в мероприятии необходимо предварительно записаться в любом офисе МФЦ», — рассказала директор МФЦ Балашихи Наталья Ломакина.

Получить государственную услугу можно как через МФЦ, так и через Единый портал госуслуг, либо при личном обращении в территориальное подразделение по вопросам миграции МВД России.

Адреса и график работы подмосковных многофункциональных центров доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно зашли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.