сегодня в 15:50

В Подмосковье рассказали, как проводят контроль пожарной обстановки в лесах

В Сергиево-Посадском округе группа молодых людей решила устроить пикник с шашлыками, игнорируя режим ограничений на посещение гражданами лесов. В Региональной диспетчерской службе Комлесхоза дежурный в режиме онлайн увидел скопление сигналов сотовых телефонов на территории, которые передали мобильные операторы, сообщает пресс-служба ведомства.

Данные были переданы в Сергиево-Посадский филиал ГКУ МО «Мособллес» и на место выехал патруль лесной охраны с полицией и МЧС.

Итог простой: лесной пикник под Сергиевым Посадом не состоялся, огонь в мангале пришлось срочно затушить, а на каждого участника составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Теперь участникам придется выплатить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

При этом никаких персональных данных сотовые операторы в РДС не передают. Права граждан не нарушены, достаточно лишь воздержаться от нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность:

для физических лиц — штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц — штраф в размере от 60 до 90 тысяч рублей;

для юридических лиц — штраф в размере от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.