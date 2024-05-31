В Подмосковье рассказали, как провести выходные в лесу без огня

В Подмосковье до 3 июня введены ограничения на посещение лесов и въезд транспорта. Ограничения выражаются в том, что в эти выходные категорически нельзя разжигать в лесу костры, мангалы, барбекюшницы и подобное, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

Вот несколько советов, как устроить пикник без угрозы лесу огнем.

Можно вспомнить, как снаряжала мама, отправляя на пикник с классом и взять с собой: термос с горячим сладким чаем, вареное яйцо, бутерброд с сыром или колбасой.

Также можно устроить фруктовый пикник. Для этого нужно взять с собой фрукты, орешки, печенья — все, чем любят лакомиться дети, и чем с удовольствием перекусите сами.

Если без мяса на пикнике тяжело обойтись, то можно прихватить копченого, соленого, вяленого, запеченного и даже отварного.

Штрафы за нарушения ограничений могут доходить до 2 млн, поэтому лучше ограничиться предложенными вариантами пикников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.