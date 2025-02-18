В Подмосковье рассказали, как помочь провалившемуся по лед животному

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы регулярно проводят профилактические рейды на водных объектах Подмосковья, в ходе которых напоминают гражданам о необходимых правилах безопасности. Однако угодить в ледяную ловушку может не только человек, но и его питомец, поэтому любителям активного отдыха нужно обязательно знать о том, как этого не допустить и чем помочь животному, которое угодило в холодную воду, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин рассказал, что рядом с замерзшими водоемами люди должны очень внимательно следить за своими четвероногими друзьями, не оставлять их без присмотра на даже на несколько минут и следовать рекомендациям от специалистов, чтобы избежать несчастных случаев и трагедий.

«Работники подразделений посоветовали гражданам заранее готовиться к прогулке и выбирать правильную амуницию для своих питомцев. Сотрудники госучреждения уточнили, что в гололед не стоит надевать на своего лохматого любимца обувь, так как в них лапы лишаются чувствительности, и они не могут использовать когти для лучшей сцепки с поверхностью. Также лучше не снимать с питомца поводок, чтобы он не выбежал случайно на ледяную гладь озера, реки или пруда. Специалисты отметили, что нельзя разрешать четвероногим выходить на лед в местах регулярных прогулок, так как это может сформировать привычку, от которой потом будет трудно избавиться. Спасатели подчеркнули, что не стоит слепо верить в прочность ледяной поверхность. Снег может прятать полыньи и едва замерзшие рыбацкие лунки, а температурные перепады могут быстро превратить ледяную корку в рыхлую и хрупкую массу, которая не может выдержать на себе вес человека или животного», — рассказал Игорь Сорокин.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» отметил, что если питомец все-таки оказался в ледяной ловушке, то нужно трезво оценить свои возможности и действовать быстро, но спокойно.

«Работники противопожарно-спасательной службы предупредили, что в таких случаях нельзя бежать по ледяной поверхности. К месту, где находится животное, нужно двигаться очень аккуратно, чтобы тоже не провалиться под лед. Рекомендуется заранее лечь и ползти, широко расставив руки и ноги. Также следует внимательно осмотреться вокруг, так как рядом могут быть ветки или доски, с помощью которых можно достать животное. В качестве троса можно использовать подручные средства: шарф, свитер или ремень. Из них можно сделать импровизированную петлю, накинуть ее на шею питомца, осторожно вытащить его из воды и вернуться к берегу ползком. Спасенное животное лучше отвезти в ветеринарную клинику, чтобы специалисты оценили его состояние и оказали необходимую помощь. В случае, если вы не можете самостоятельно помочь животному выбраться из воды или видите, что кто-то другой попал в беду, необходимо незамедлительно обратиться за помощью в специальные службы», — заключил Игорь Сорокин.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.