В Подмосковье рассказали, как помочь домашним животным в жару

Летний период может стать жарким не только для людей, но и для домашних животных. Терморегуляция у питомцев не так эффективна, как у человека, поэтому необходимо принять меры предосторожности, чтобы защитить их от перегрева, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В случае, если животному на жаре становится плохо, важно переместить его в тень или прохладное место, дать попить, и охладить голову, затылок, шею и лапы водой комнатной температуры.

Несколько основных правил помогут питомцу лучше перенести жару: нужно всегда держать чистую и свежую воду в миске и иметь ее с собой во время прогулок; использовать кондиционер или вентилятор, или просто открывать окна, чтобы обеспечить поступление свежего воздуха; выгуливать питомца в ранние утренние или поздние вечерние часы, чтобы избежать перегрева днем.

Необходимо помнить, что забота и внимательность к домашнему любимцу помогут ему комфортно пережить летний зной и сохранить здоровье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.