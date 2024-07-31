В Подмосковье рассказали, как получить документ для участия питомца в выставках

Владельцы питомцев, желающие принять участие в выставках, должны помнить о важности соблюдения всех необходимых правил и процедур. Оформление ветеринарного сопроводительного документа (ВСД) является обязательным условием для участия животного в мероприятии, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Для получения ВСД необходимо обратиться в государственную ветеринарную службу и предоставить всю необходимую информацию о своем питомце. В случае крупных животных специалисты выедут на место содержания, а для мелких животных необходимо привести их в ветеринарную станцию.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что ветеринары проводят клинический осмотр питомца, проверяют его общее состояние, внешний вид, взвешивают, измеряют температуру тела, оценивают упитанность и положение тела в пространстве, а также сверяют номер чипа. После осмотра специалисты оформляют документ с детальной информацией о животном и его владельце.

Для записи на прием и получения дополнительной информации можно воспользоваться сайтом госуслуг Московской области. Важно помнить, что соблюдение всех правил и рекомендаций является залогом успешного участия питомца в выставках и получения заслуженной награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

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