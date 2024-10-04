В Подмосковье рассказали, как подготовиться к нововведениям в розничной торговле

С 1 ноября вводится новый этап разрешительного режима в розничной торговле. Это означает, что при продаже товара с маркировкой кассовое оборудование в режиме онлайн будет обращаться к системе «Честный знак» для проверки каждого кода. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Такой режим будет обязателен для 9 категорий товаров: пиво и слабоалкольные напитки в потребительских упаковках, антисептики, автомобильные шины, БАД, одежда, обувь, фотоаппараты, духи.

Код маркировки может не пройти проверку, если у товара истек срок годности, он запрещен к реализации, выведен из оборота, в системе отсутствуют код товара или сведения о его вводе в оборот. В этих случаях кассовое программное обеспечение уведомит продавца. Таким образом система позволяет отследить путь товара с момента производства до продажи, а для потребителя — гарантирует подлинность и качество продукта. Причина блокировки товара будет указана при сканировании на кассе. Ее также можно узнать в мобильном приложении «Честный знак», либо обратившись в техническую поддержку.

Для подготовки региональным представителям розничной торговли уже сейчас рекомендуется получить в системе «Честный знак» ключ доступа для проверки товаров с маркировкой. Во-вторых, обновить кассовое программное обеспечение до актуальной версии, а также заранее проверить товары с маркировкой в личном кабинете в разделе «Статистика отклонений».

Кроме этого, необходимо обучить кассиров и оптимизировать бизнес-процессы с поставщиками товаров с маркировкой. Узнать подробнее можно на официальном сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.