Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:07

В Подмосковье рассказали как подготовить квартиру к отъезду на праздники

В новогодние праздники многие уезжают отдыхать или навещают родных и друзей. Чтобы квартира оставалась в безопасности Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подготовило чек-лист, который поможет перед отъездом.

Выключите электроприборы

Убедитесь, что телевизоры, компьютеры, утюги, а также гирлянды выключены из розеток. Это не только сэкономит электроэнергию, но и предотвратит потенциальные короткие замыкания.

Закройте окна и двери

Проверьте, чтобы все окна и двери были надежно заперты во избежание аварийных ситуаций вследствие непогоды.

Проверьте водопровод

Перекройте воду, чтобы избежать протечек и затопления.

Выбросите мусор

Избавьтесь от мусора, чтобы избежать неприятных запахов и привлечения «нежелательных гостей».

Проверьте и перекройте газовое оборудование

Перекройте газовые краны у плиты и котла нагревания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.