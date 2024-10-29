В Подмосковье рассказали, как оформить выплаты по уходу за нетрудоспособным

В МФЦ г. о. Лосино-Петровский в цифровой зоне консультанты по работе с электронными сервисами всегда готовы проконсультировать по услугам и помочь подать заявление, сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить уход за нетрудоспособным гражданином можно онлайн на портале «Госуслуги». Для оформления потребуются подтвержденные учетные записи пожилого человека и того, кто будет ухаживать за ним.

«По закону оформить уход можно за пожилым человеком, которому исполнилось 80 лет. Также уход положен инвалидам I группы и некоторым другим гражданам, если врачи решили, что они нуждаются в помощи. Если раньше, чтобы оформить уход, приходилось обращаться в Социальный фонд, то теперь это можно сделать на „Госуслугах“. Сервис называется „Назначение выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином“», — поделился директор МФЦ городского округа Лосино-Перовский Дмитрий Луженский.

Оформить уход могут граждане старше 14 лет, которые не работают и не получают пособие по безработице или пенсию, а также не зарегистрированные как индивидуальный предприниматель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.