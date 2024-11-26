В Подмосковье рассказали, как обезопасить гаджет от вируса

В Мингосуправления Московской области рассказали, как вирусы проникают в устройство и что с этим делать. Вирус может проникнуть из магазинов приложений, которые не всегда справляются с их проверкой, сообщает пресс-служба ведомства.

Заражение устройства может произойти при загрузке файлов с непроверенных ресурсов или через сообщения от мошенников. Если пользователь скачал зараженное приложение, то он может лишиться важных файлов, профилей в социальных сетях или средств с банковских счетов, а украденные аккаунты злоумышленники могут использовать для вымогательств.

Чтобы понять, что телефон подвергся заражению, необходимо обратить внимание на непонятную рекламу, которая появляется внезапно и которую не получается закрыть; на быструю разрядку батареи телефона, сильный нагрев и самостоятельную перезагрузку устройства; наличие поврежденных файлов и сообщений о системных ошибках; увеличение расхода мобильного трафика и самопроизвольная установка приложений.

Если устройство оказалось заражено, нужно проверить систему защиты, обновить устройство и удалить подозрительное приложение, а для смартфонов на iOS необходимо дополнительно очистить данные и историю в браузере и перезагрузить устройство. Если это не по помогло, то потребуется сбросить настройки до заводских.

Чтобы вирусы не проникли в устройство, необходимо заранее предпринять следующие меры безопасности: скачивать приложения только из проверенных источников и официальных магазинов, обращать внимание на отзывы и рейтинги, насторожиться, если требуется доступ к лишним данным и функциям, а также регулярно обновлять операционную систему устройства и устанавливать новые версии приложений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.