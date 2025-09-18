В Подмосковье рассказали, как меняется система мониторинга воды в регионе

18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга воды. Этот день призван напомнить о том, что вода — это источник жизни и одно из самых ценных природных богатств человечества. По подсчетам специалистов, в мире около двух миллиардов человек испытывают нехватку питьевой воды, поэтому забота о чистоте водоемов, постоянное наблюдение за их состоянием — одна из важнейших задач, в первую очередь, для экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В Подмосковье проводится масштабная работа по мониторингу состояния водных объектов. Ежегодно специалисты осуществляют для нашего министерства работу по оценке состояния дна, берегов и водоохранных зон малых рек, а также эколого-химической оценки донных отложений основных водотоков. В этом году запланировано обследовать 51 малую реку. Кроме того, в регионе устанавливаются электронные датчики контроля уровня воды, регистрирующие состояние водотоков в автоматическом режиме с передачей данных по мобильной связи и интеграцией их в ГИС „Экомониторинг“ и Единую дежурную диспетчерскую службу. До конца года планируется установить 166 таких датчиков. По заданиям инспекторов эконадзора мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» постоянно выезжают в муниципалитеты для оценки качества поверхностных вод. Кроме того, есть еще несколько направлений нашей работы, связанных с контролем состояния водоемов и рациональным водопользованием», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В Подмосковье протекает более 7 тысяч рек и ручьев, и все они относятся к бассейнам четырех главных: Москвы-реки, Оки, Волги и Клязьмы. В рамках государственных и региональных программ ежегодно проводятся мероприятия по оздоровлению рек. Так, только в 2024 году в Подмосковье было расчищено 200 километров рек в 12 городских округах, в том числе из них 35 километров было освобождено от донных отложений (реки Ликова, Ходца, Сестра и Македонка). Эти работы позволили улучшить качество жизни около 590 тысяч жителей области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.