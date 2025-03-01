В Подмосковье рассказали, что осталось в подводных кладовых бобров

В преддверии долгожданной весны, когда природа начинает пробуждаться от зимней спячки, неутомимые строители плотин или иначе — бобры заняты не только созданием потомства, но и пополнением запасов, если их осталось мало. Зима — серьезное испытание для этих грызунов, и чтобы его пройти, бобры используют собственный «склад» запасов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Ключевым фактором выживания бобров зимой является создание запасов пищи. Чтобы провизия не вмерзла в лед и оставалась доступной на протяжении всей зимы, бобры мастерски подтапливают ее под крутыми, нависающими берегами, опуская хранилище ниже уровня замерзания воды. Таким образом, даже после того, как водоем покроется льдом, у бобров всегда будет доступ к своему «зимнему складу» подо льдом.

В зимние месяцы бобрам помогает их предусмотрительность: заранее заготовленные ветви, утопленные в холодной проточной воде, остаются свежими и питательными на протяжении нескольких месяцев. Когда приходит время подкрепиться, бобр ныряет к своему подводному складу, отгрызает кусок ветки и возвращается в безопасное жилище. Молодые побеги идут в ход целиком, вместе с почками, корой и даже древесиной. С более крупных ветвей бобр обгладывает кору, добывая необходимые питательные вещества. А вот оставшиеся после трапезы голые ветки не пропадают зря: они либо отправляются обратно в водоем, либо используются для укрепления и ремонта бобровой хатки или плотины.

Бывает, что запасов на весь зимний период недостаточно. В этом случае бобры выбираются за пополнением пищи, и запасаются необходимым кормом не только для поддержания собственной жизнедеятельности, но и готовятся к предстоящему периоду воспитания потомства.

Подобная продуманная стратегия выживания позволяет этим находчивым млекопитающим успешно пережить зиму и встретить весну полными сил для продолжения своей нужной деятельности в экосистеме.

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