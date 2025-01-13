В Подмосковье рассказали, что делать с новогодними игрушками после праздников

Новый год — время волшебства, семейных встреч и, конечно, украшений. Гирлянды, мишура и огоньки создают атмосферу праздника. Жителям Подмосковья объяснили, как правильно их утилизировать, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Чтобы подготовить украшения к утилизации нужно:

с подарочных упаковок удалить все пластиковые и фольгированные элементы;

из электрических гирлянд извлечь батарейки.

Куда утилизировать украшения:

синий контейнер: елочные игрушки из стекла, бумажная упаковка, бумажные гирлянды;

серый контейнер: мишура, фольгированные гирлянды, пластиковые елочные игрушки, подарочные упаковки с блестками;

специальные пункты приема: электрические гирлянды.

Весь декор и ненужные украшения можно также привезти в пункты приема вторсырья «Мегабак». Там установлены контейнеры для бумаги, текстиля, стекла, металла, опасных отходов, батареек, бытовой техники, пластика, мебели, алюминия, ламп и спила растений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.