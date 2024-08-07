В Подмосковье рассказали что делать, если аккаунт на портале госуслуг взломали

Участившиеся случаи такого рода мошеннических действий могут серьезно взволновать человека, но все же важно сохранять спокойствие и четко следовать алгоритму. К сожалению, заблокировать аккаунт самостоятельно невозможно, об этом надо помнить.

Если злоумышленник все же получил доступ к аккаунту и, например, поменял пароль от личного кабинета, то как можно скорее следует сделать следующее: восстановить доступ к аккаунту через официальное банковское приложение; обратиться в центр МФЦ, имея при себе паспорт и СНИЛС — специалисты помогут заблокировать доступ ко взломанному аккаунту, откроют новый и поменяют пароль; написать заявление на замену паспорта, так как мошенники могли воспользоваться данными для взятия кредита в микрофинансовой организации; после восстановления доступа к аккаунту, незамедлительно обратиться в полицию, сообщить о взломе и рассказать всю имеющуюся информацию. Например, пригодятся время взлома или чужие контактные данные, которые были указаны во взломанном аккаунте.

Важно помнить, что в аккаунте хранится критически важная личная информация: электронная цифровая подпись; кредитная история; сведения о недвижимости; размер пенсионных накоплений; свидетельства о браке, разводе, рождении ребенка, перемене имени, отцовстве; данные из электронной трудовой книжки; полис ОМС.

Наличие такого большого количества персональных данных предоставляет мошенникам полный доступ для того чтобы взять кредит или займ, переоформить или продать недвижимость, а также зарегистрировать электронные кошельки, чтобы проводить через них незаконные операции.

Нужно быть всегда бдительными при разговоре с незнакомцами с неизвестных номеров. Важно помнить, что злоумышленники используют разные методы психологического давления. Все это для того, чтобы получить личную информацию и использовать ее в преступных целях.

Рекомендуется заранее обезопасить себя от возможного взлома аккаунта и кражи персональных данных. Для этого нужно перейти в личном кабинете в раздел «Безопасность», затем выбрать «Вход в систему». В разделе «Вход с подтверждением» выбрать удобный вариант, например, подтверждение по СМС, одноразовому коду или современную технологию биометрии. В разделе «Контрольный вопрос» перевести переключатель в активное положение и установить контрольный вопрос, который поможет вспомнить пароль в случае, если его забыли. В разделе «Уведомления о входе» нужно перевести переключатель в активное положение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.