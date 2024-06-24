В Подмосковье расширят производство уникальных меховых изделий

Предприятие по выпуску меховых изделий «Графиня К» построит новый производственный корпус в городском округе Долгопрудный. Для реализации инвестиционного проекта по расширению производства компания получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Объем инвестиций в строительство нового корпуса предприятия составит более 20 млн рублей. Завершение строительства и запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. На данный момент компания производит порядка 500 изделий в месяц. Запуск новой площадки позволит увеличить объем выпускаемой продукции минимум на 20%. Будет создано дополнительно около 20 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Графиня К» более 18 лет занимается производством верхней одежды из кожи, меха и шерстяных тканей. На территории нового корпуса в городском округе Долгопрудный инвестор планирует запустить производство высококачественных меховых изделий женской верхней одежды, поставки которой ранее осуществлялись из-за рубежа.

«На земельном участке, предоставленном в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год, компания планирует построить двухэтажное здание общей площадью 800 кв. м., которое будет включать производственные цеха, склад сырья и готовой продукции», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

За последние три года компанией было разработано более 500 моделей женской одежды. На все изделия разработаны лекала и технологии пошива — вся продукция сертифицирована и зарегистрирована на портале «Честный знак».

«Далеко не каждая швейная компания в мире может отшивать из натуральной кожи и меха. А тем более сочетать ткани с натуральной кожей или натуральный мех с тканью. Мы — универсалы. И таких универсальных производителей с двумя разными цехами, отличающимися по технологии пошива, конструирования, дизайна, на нашей памяти в России нет. И еще очень важная фишка нашей компании — мы производим от 42 до 72 размера, то есть девушки и женщины любой комплектации и с любыми особенностями фигуры смогут найти себе одежду в наших интернет- или розничных магазинах», — отметил генеральный директор компании «Графиня К» Сергей Куракин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.