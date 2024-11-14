В Подмосковье расширили категорию получателей выплат для семей участников СВО

В Мособлдуме в целом приняли закон, расширяющий категорию получателей выплаты для семей погибших участников СВО, передает корреспондент РИАМО.

«Президент неоднократно подчеркивал, что забота о семьях погибших является нашим святым долгом. Наши герои, которые самоотверженно встали на защиту Родины, должны быть полностью уверены в том, что их семьи будут окружены всесторонней защитой и поддержкой», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно закону, выплата предоставляется следующим лицам:

родителям;

мачехе или отчиму, если они воспитывали или содержали погибшего военнослужащего не менее пяти лет;

вдове (вдовцу), если они не вступили в повторный брак;

детям до 18 лет;

детям старше 18 лет, если инвалидность была установлена до достижения ими 18 лет;

детям до 23 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях любой формы.

Если таких членов семьи нет, выплата полагается детям старше 18 лет, не проходящим обучение в образовательных учреждениях. В соответствии с новым законом, право на выплату также предоставляется опекунам (попечителям), которые воспитали погибшего участника СВО до совершеннолетия.

При отсутствии у погибшего членов семьи, совершеннолетних детей или опекунов (попечителей) выплата будет предоставлена полнородным и неполнородным братьям и сестрам.

В Московской области предусмотрена выплата в размере 3 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы – например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», - пояснил глава региона.