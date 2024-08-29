В Подмосковье рассчитали минимальную стоимость базового школьного набора

Лето подходит к концу, и уже через несколько дней в школах вновь прозвенят первые звонки. Отраслевые специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассчитали, во сколько обойдется базовый набор школьных принадлежностей в крупных торговых сетях. Так, в этом году минимальная стоимость комплекта составляет около 6 254 рублей для мальчика и 5 949 рублей для девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В эту сумму входят самые необходимые канцтовары, школьная форма — брюки, рубашка, носки, ботинки для мальчиков и блуза, сарафан, колготки, туфли для девочек, ранец, а также спортивная обувь, футболка и брюки. Например, стоимость школьного сарафана для девочки и рубашки для мальчика в сетевой рознице начинается от 149 рублей, а хлопковой футболки — от 99 рублей. Основной канцелярский набор из 9 позиций: тетрадь, дневник, альбом для рисования, ручка, карандаш, набор фломастеров, комплект цветных карандашей, пенал и линейка, в крупных торговых сетях обойдется в 415 рублей, годом ранее аналогичный набор стоил 447 рублей.

Специалисты Минсельхозпрода Подмосковья уточняют, что на 42% за год в торговых сетях снизилась стоимость ранцев до 1159 рублей, по сравнению с 1999 рублями годом ранее.

Минимальная стоимость тетради варьируется в пределах 4,5–5,9 рублей за штуку.

Торговые сети сотрудничают с отечественными производителями и активно развивают собственные торговые марки. В этом году ритейлеры увеличили ассортимент товаров для школы в среднем на 24%, предлагая широкий выбор как детям, так и старшеклассникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.